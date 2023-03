Eindelijk de sleutel van appartement in oude stadhuis Almelo: ‘Kostte bloed, zweet en tranen, maar de moeite waard’

Almelo wil groeien en ontwikke­len, maar daar is niet iedereen het mee eens: ‘Wanneer is het genoeg?’

Almelo wil vooruit in de wereld. Op alle fronten, maar zeker wat de economie en werkgelegenheid betreft. De grote vraag is: wanneer is Almelo vol, klaar, niks meer aan doen? Zoals raadslidMarcel Middelkamp het woensdagavond verwoordde: „Wanneer is het genoeg? Bij XL2, XL3, XL4, XL5?” Een antwoord, kwam er niet.