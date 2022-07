Eindelijk een nieuwe bestemming voor het grote Jumper-pand in Almelo, geen supermarkt maar Kringloop De Oude Veemarkt

Stelling Provincie stuurt aan op twee ‘windclus­ters’ van 30 molens in Twente

ENSCHEDE – Er dreigt niets terecht te komen van de beoogde zon- en windparken in Twente. Lokale energiecoöperaties luiden de noodklok, omdat gemeenten geen bestemmingsplannen maken. Intussen draait de provincie warm om in te grijpen en heeft in Twente al twee zoekgebieden voor windclusters van 30 windmolens aangewezen.

