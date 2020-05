En opeens staat eredivisie-topscorer Cyriel Dessers bij je op de stoep

Posters

Meer dan vijftig spelers, stafleden en medewerkers van Heracles zijn woensdag op pad. In koppels van twee toeren ze door stad en regio langs supporters die hun seizoenkaart, ondanks alle onzekerheid in verband met de coronacrisis , hebben verlengd. Zo waren topscorer Cyriel Dessers en aanvaller Joey Konings een stel. Ze gingen in een auto op stap met een adressenlijst en een stapel kaartjes en posters voor de trouwe fans.

Selfie

Zo werd Herma van de Weijer thuis aan de Hazelaarstraat in Almelo verrast. Dessers en Konings gaven haar een poster van het stadion, maakten een selfie en hadden een kort dankwoord in petto. Dessers: „Geweldig dat jullie dit voor de club doen. Dit is het minste wat we terug kunnen doen.” De vrouw was overdonderd: „Mijn man is niet thuis, die zal enorm balen dat hij dit moment heeft gemist. Een geweldige verrassing”, aldus de Almelose, die Heracles al tientallen jaren trouw is.