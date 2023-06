En opeens stopt Hare Majesteit bij tankstation Twentepoort: ‘Misschien bestelt ze wel een Máximaburger’

Al 75 jaar tennis op Park Veldwijk: ‘Het is een klein wonder’

Negen namen zijn er aan het tennispark verbonden. Van De Zwevende Bal tot nu TC Park Veldwijk. Met 75 jaar is het tennispark naast het FBK-stadion een van de oudsten in Hengelo. Reden voor een feestje. Zo lang het nog kan. „Het is een klein wonder dat het park nog bestaat.”