Enorme vuurzee verwoest bedrijfspand in Almelo, brandweer nog tot diep in de nacht bezig met blussen

update | met foto & videoALMELO - Een zeer grote brand aan de Cesar Franckstraat heeft vrijdagavond een bedrijfsverzamelgebouw in de as gelegd. In korte tijd ging niet alleen een sportschool tegen de vlakte, maar ook Kringloop XL en het grote pakketdepot van PostNL. De brandweer verwacht nog tot midden in de nacht bezig te zijn met het actief blussen van de brand.

De brand ontstond rond een uur of negen en breidde zich razendsnel uit. Volgens omstanders begon de brand bij de sportschool. Maar dat kon de brandweer niet bevestigen. Het vuur sloeg vervolgens over naar Kringloop XL en daarna vloog ook PostNL in de brand. Zo ontstond een enorme vuurzee waarbij vlammen tientallen meter omhoog vlogen. Het complex ligt direct aan het spoor. Een van de vertrekkende treinen reed er met gepaste snelheid langs.

De rook waaide over de wijk Aalderinkshoek. Reden waarom er een NLalert werd uitgestuurd om de bewoners te waarschuwen om uit de rook te blijven. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Ondanks de inzet van verschillende korpsen uit de buurt - tussen de 50 en 60 brandweermensen - was er geen kruid tegen de brand gewassen. De muren van de bedrijfshallen vielen om en er waren harde knallen te horen. Anderhalf uur na de eerste melding was er van het hallencomplex al weinig meer over. De brandweer had opgeschaald naar Grip1, wat wil zeggen dat alle hulpdiensten werden opgeroepen voor assistentie. Het water om te blussen werd onder andere uit het kanaal gehaald.

De brand was door de grote vuurzee in de wijde omtrek te zien en trok veel kijkers. De politie heeft met linten de straten afgezet. Daarachter verzamelden zich vele honderden mensen die de brand wilden volgen. De weg werd afgesloten en ook de onderdoorgang voor fietsers ging dicht.

Met de drone Argus werd de brand vanuit de lucht in kaart gebracht. Ook is er onderzoek verricht naar de invloed van de rook in de achterliggende wijk. Burgermeester Arjen Gerritsen kwam persoonlijk langs om zich over de situatie te laten informeren.

De panden en alles wat daar inzit, moeten als verloren worden beschouwd. Over de omvang van de schade kan nog niks worden gezegd. De brandweer is voorlopig nog wel even bezig met nablussen.

