Even een boodschapje doen in Almelo en dan ligt je auto in puin: Dader spoorloos, eigenaar hoopt op gouden tip van getuige

Heracles-hooligan moet zes maanden zitten voor gooien metalen kliko op agenten bij rellen Heracles-Ajax

Een 24-jarige Heraclesfan uit Almelo is veroordeeld tot zes maanden celstraf voor het gooien van een metalen kliko in de nek van twee agenten. Die vormden tijdens rellen in het Heracles-stadion op 30 oktober 2021 de scheiding tussen de Almeloërs en Ajax-supporters.

19 september