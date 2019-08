Fans Heracles: verliezen kan, als er maar inzet wordt getoond

Het is gezellig voor het stadion in de aanloop naar een thuiswedstrijd van Heracles Almelo. Kinderen, vaak gekleed in voetbaltenue, springen ongeduldig op en neer, willen zo snel mogelijk het stadion in. Bij de fanshop halen doorgewinterde supporters een seizoenskaart af. De sfeer is gemoedelijk. Agenten staan met de armen over elkaar toe te kijken, ze hoeven niet in actie te komen. Welkom bij familieclub Heracles Almelo.