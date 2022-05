Fenny uit Almelo ten einde raad, graf van haar man al vijf keer geschonden: ‘Als het niet stopt, begraaf ik hem elders’

Ze is een sterke vrouw die volop in het leven staat, maar voor Fenny Uitzetter (71) verliest dat leven langzaam z’n glans. De oorzaak is het herhaaldelijk onteren van het graf van haar man Len. Die overleed op 27 april 2015 door hartfalen. „Een enorme klap voor onze familie dat hij er ineens niet meer was. Voor mij stond vast dat hij op de algemene begraafplaats begraven moest worden. Hij was een visser en de begraafplaats is omgeven door een gracht.”