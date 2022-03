Floris van V. sloeg Sandra Rozeman met honkbalknuppel en wurgde haar, wat dreef hem?

Een volgepakte zaal in de Almelose rechtbank vrijdagmiddag. V. is de afgelopen maanden onderzocht en bevraagd en de rapportages over hem zijn klaar. Psychologen en de psychiaters van het NIFP hebben een eerste voorzichtige conclusie getrokken dat V. ten tijde van de moord slechts in geringe mate niet toerekeningsvatbaar was. Met andere woorden, hij wist heel goed wat hij deed.