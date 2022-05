Fout voedsel en onwetend publiek, het leven van een Almelose hertenparkbeheerder is niet altijd makkelijk

Renovatie woonzorg­com­plex Theresia­hof in Borner­broek was hard nodig: ‘Het was niet brandvei­lig meer’

BORNERBROEK - Woonzorgcomplex Theresiahof in Bornerbroek is gedurende negen maanden onder handen genomen. En dat was hard nodig: „Er is na de opening in 1998 nooit meer iets aan het pand gedaan.”

16 mei