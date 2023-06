Foutje: gemeente Almelo stuurt brieven over Regiotaxi ook naar overledenen

Savannah (26) uit Vroomshoop kan haar derde restaurant in Tubbergen eindelijk openen, na verzwegen eis: ‘Dat was cru’

Het wordt al haar derde horecazaak, ze heeft inmiddels 75 mensen in dienst. Maar naar dit moment kijkt de 26-jarige Savannah Makkinga extra uit: Na twee sushi afhaal- en bezorgrestaurants, opent ze nu een restaurant in het centrum van Tubbergen. All you can eat and drink. „Maar je kunt hier ook gerust heen als je niet van sushi houdt”, zegt ze.