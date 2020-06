Frame-voetbal in Almelo: sporten met een steuntje

Geen nieuwe gymzaal in Aadorp; wel nieuw buiten­sport­ter­rein

12:01 AADORP - Gymmen in de buitenlucht. Veel kinderen zijn er gek op. De leerlingen van basisschool De Tweeklank in Aadorp mogen zich dus in de handjes wrijven. De school krijgt in de toekomst de beschikking over een hagelnieuw buitensportterrein bij het schoolplein. Dat betekent wel dat er een streep gaat door een nieuwe Aadorpse gymzaal.