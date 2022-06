ALMELO – De felbegeerde gouden plak wonnen ze al eens in 2018. De G–hockeyspelers van MHC Almelo gaan komend weekeinde dan ook zeker voor titelprolongatie tijdens de Special Olympics G-Hockey‚ 11 en 12 juni in Enschede. Maar een beetje zenuwachtig zijn ze wel.

Gezellig‚ genieten‚ gewoon goed‚ gigantisch en groots. Dat is volgens de spelers waar de letter G in G–hockey voor staat. „Zo kun je ons team in elk geval wel omschrijven”‚ stelt teamlid Barbara Hubregtse (47). „Natuurlijk hebben we ook allemaal een beperking. Maar we voelen ons altijd winnaar.””

Barbara hield haar beperking overhield aan zuurstofgebrek tijdens haar geboorte. Ook heeft ze epilepsie. Samen met haar man en tevens teammaatje Harry Delfsma zijn ze twee handen op één buik. „Met ons team hebben we zo veel lol”‚ vervolgt Barbara. „Als we verliezen is het ook niet erg.”

‘Zo erg dat ik niet mee kan doen’

Maar dat is uiteraard niet waarvoor de Almelose delegatie naar Enschede afreist komend weekeinde. „Gezelligheid is leuk‚ maar op het veld gaat de knop om en zijn we fanatiek”‚ zegt Harry Delfsma. „We horen weleens van mensen‚ buitenstaanders‚ dat ze niet kijken naar G–sport‚ want dat vinden ze zielig. Wij zijn helemaal niet zielig!", benadrukt hij. Voor de Special Olympics hebben we serieus getraind‚ we gaan ervoor.”

„Nou ja‚ de rest van het team‚ ik ben helaas geblesseerd”‚ vertelt Barbara. Even verstilt haar uitbundige lach. Vanachter haar zonnebril loopt er een traan over haar wang. „Ik vind het zo erg dat ik niet mee kan doen”‚ klinkt het bedroefd. Dan veegt ze kordaat haar tranen weg en vervolgt: „Gelukkig ben ik er wel bij. We hebben fantastische trainers en een sterk team. De vorige keer wonnen we zelfs goud. En in datzelfde jaar werden we ook nog sportploeg van het jaar in Almelo!”

Overnachten in een tent

‘Almelo’ doet voor de tweede keer mee aan de tweejaarlijkse Special Olympics. Op het sportcomplex Universiteit Twente spelen zij zaterdag 11 en zondag 12 juni hun wedstrijden. Het team overnacht in tenten op het terrein van het Olympisch dorp. Volgens trainster Ceciel Dijkstra vindt een aantal Almelose Olympiërs dat best spannend. „Sommigen zijn heel zenuwachtig”‚ laat ze weten. „De spelen brengen veel prikkels met zich mee. Daar zijn we alert op. Het belangrijkste is dat het team ’t leuk blijft vinden. We spraken daarom af dat ze het zelf mogen aangeven als ze ’s avonds graag even alleen willen zijn.”

Merijn ter Brugge (24) is er naar eigen zeggen helemaal klaar voor. Merijn heeft downsyndroom en is een van de weinige teamleden die al speelt vanaf de oprichting van het G–hockeyteam, twaalf jaar geleden. Zijn geheime wapens? Kracht en snelheid. „En ik kan goed scoren”‚ vult hij aan. „We trainden ook extra veel voor de Special Olympics.”

‘Geen suiker’

Zoals het een topsporter betaamt houdt Merijn rekening met zijn voeding. „Geen suiker”‚ licht hij toe. „Meer eiwitten voor de spieren en geen vet. Het liefst eet ik patat maar ja‚ dat kan nu niet en je wordt er dik van. Vanavond at ik bijvoorbeeld pizza‚ daar zit groente op.”

Volledig scherm Het G-hockeyteam uit Almelo doet mee met de Special Olympics. Hier worden de spelers gecoacht door coach Ceciel Dijkstra. © Rikkert Harink