Gaan de twee bloedgabbers van weleer jarenlang de cel in voor aanslagen in Twente?

Graag eens een rel omdat een boek geweldig is

Hoe minder er gelezen wordt, hoe groter het gedoe rond literatuur. Het is een en al onbegrip, misverstand en vuile politieke spelletjes. Je zou bijna denken dat literatuur ertoe doet, wat ook zo is, maar niet zoals de letteren nu worden misbruikt. Ontstond er maar eens rel rond een boek omdat het zo geweldig goed is.

8 februari