Geef die Twentse schoffelaars gewoon een kerstbonus, in plaats van een klap in het gezicht

Voor uitgebuite Joke (67) is een monument genoeg erkenning voor de ‘Almelose hel op aarde’

Het hen aangedane leed is er niet mee uit te wissen. Maar met de onthulling van een monument komt er voor een paar honderd vrouwen wel erkenning van de uitbuiting, die ze als kind ondergingen bij de Zusters van de Goede Herder, onder meer in Almelo. „Een openlijk excuus. Het is goed zo”, zegt Joke Vermeulen. „Het is tijd om verder te gaan met mijn leven.”

6 december