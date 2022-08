‘Geen mens hoeft te bedelen’

Kippenvel in de hitte bij Indiëher­den­king van ‘onze Almelose jongens’

ALMELO - Het programma was iets ingekort, de EHBO stond op scherp, er waren extra waterflesjes ingeslagen en de parasols deden hun beschermende werk. Het was tropisch warm maar er was vrijdagmiddag ook kippenvel voelbaar bij de herdenking van de zestien Almelose militairen die tussen 1945 en 1962 in het voormalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea zijn gesneuveld.

12 augustus