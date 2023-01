Geen oorlog, na tien jaar vrijkomen en veel drinken: dit zijn de beste wensen voor 2023 uit Almelo

met video2022 is bijna achter de rug. Een jaar met corona, oorlog en stijgende energieprijzen. Daarom hebben de mensen in Almelo alle hoop gevestigd op het nieuwe jaar. Verslaggever Maarten Schoon zag nog nooit zoveel oliebollen, vuurwerk, goede voornemens en mooie nieuwjaarswensen bij elkaar.

Volledig scherm Wat zijn de nieuwjaarswensen in Almelo? Verslaggever Maarten Schoon ging op pad en sprak met onder andere Bas en Bram. © Videostill

Het is misschien wel de drukste plek in Almelo en zeker een van de warmste. Achterin bakkerij Lubbers nemen deze dag ruim 10.000 oliebollen een heet oliebad. Een superdrukke én gezellige dag. Iedereen in het familiebedrijf werkt mee, zegt eigenaar Wilko Wessels.

De bakker kijkt terug op een goed jaar, maar wel met veel stress, zegt hij. De energieprijzen schoten door het dak en hij wilde wel goed en betaalbaar brood blijven maken. „Daarom is mijn wens dat het zo blijft als in 2022, een mooi broodje blijven bakken en mooi taartje maken voor de klant.”

Volledig scherm Wat zijn de nieuwjaarswensen in Almelo? Verslaggever Maarten Schoon ging op pad en sprak met onder andere Wilko Wessels van bakkerij Lubbers. © Videostill

Niet in het negatieve blijven hangen

De meeste klanten kijken afwachtend naar wat er komt. Zo kijkt Annelies Wiggers terug op een ‘discutabel’ jaar. Ze hoopt op een einde van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Ook Gert Mensink merkte de gevolgen van de stijgende prijzen. „Maar daar moeten we niet in blijven hangen. Als je kijkt naar de geschiedenis hebben we alles al een keer meegemaakt. Dat geeft mij het positieve gevoel dat we hier overheen komen.”

Illegale knallen

Edwin Dam loopt de bloemenwinkel uit met de laatste bos van 2022. Hij hoopt dat het vanaf 1 januari weer allemaal de goede kant op gaat. „Dat die oorlog weer verdwijnt en dat iedereen gezond blijft.” Terwijl illegaal knalvuurwerk weergalmt in de winkelstraat, vertelt Dam dat hij persoonlijk uitkijkt naar zeilen in Friesland.

Volledig scherm Edwin Dam. © Videostill

Oekraïense vluchtelingen in huis

Vanuit een oliebollenkraam vertelt Nova Smit dat ze heel druk was dit jaar. Naast werk en drie sporten, speelt ze cello in een orkest en doet ze vrijwilligerswerk. De jonge vrouw hoopt op vrede in Oekraïne. „Wij hebben zelf ook mensen uit Oekraïne in huis gehad. Ik gun hen dat het beter gaat volgend jaar.”

Bijna vrij

In de lange rij bij Mega Vuurwerk Almelo staan Brian en Mitchell Nijkamp. De broers hebben beide een klassiek goed voornemen; stoppen met roken. Voor Brian is het een bijzonder jaar. Hij wordt na 10 jaar bijna vrijgelaten, zegt hij. „Ik heb het negende jaar erop zitten, dit wordt het laatste jaar. Een mooi vooruitzicht.”

Dikke kater

Buiten lopen twee jongens met een tas om de schouder. Voor Bram en Bas staat Oudejaarsdag in het teken van vuurwerk afsteken en er een gezellige dag van maken. Beiden willen komend jaar hun rijbewijs halen. Bas wil meer werken en focussen op school. Bram wenst dat het ‘wat rustiger wordt in Oekraïne’. Vanavond wil hij vooral heel veel drinken, zegt hij lachend. Voor hem start 2023 start met een dikke kater.

Volledig scherm Wat zijn de nieuwjaarswensen in Almelo? Verslaggever Maarten Schoon ging op pad en keek bij het oliebollenbakken in bakkerij Lubbers © Videostill