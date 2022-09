Geheim rapport XL Businesspark 2 heeft harde conclusie: voor hightech te weinig hoogopgeleiden in Almelo

Debutant Uitsmij­ters wil geen rol in de marge in promotiedi­vi­sie: ‘Meedoen in de top is altijd het doel’

ALMELO - Ze trainde in de zomer bij eredivisionist Lekdetec, had ook een contract kunnen tekenen bij de ploeg uit Bemmel, maar basketbalster Bente Kamphuis koos voor een langer verblijf bij Uitsmijters en het avontuur in de promotiedivisie. „Dat blijft toch mijn team.”

15 september