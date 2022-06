Gekwelde Almelose ziel is snel genezen, er is weer ruimte voor klassieke dorpsrelletjes

Hersteloperatie Heracles

De kampioenen lijken symbool te staan voor de snelle genezing van de gekwelde Almelose ziel na de plotselinge degradatie van Heracles. Sterker nog: Almelo heeft zich verrassend snel herpakt na de enorme deceptie van de zwart-witte trots van de stad. Dat heet veerkracht. De stemming in de AA-stad is in recordtijd ten goede gekeerd na het tranendal op die droevige zaterdagavond 21 mei. De hersteloperatie Heracles is al in volle gang.