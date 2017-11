Gemeente Almelo keert terug in skybox Heracles: 'Gaat om meer dan voetbal'

Gemeente en ROC van Twente, hogeschool Saxion en vijf Almelose hightech-bedrijven betrekken samen een skybox bij Heracles. "Vooral om de contacten met het bedrijfsleven te versterken en nieuwe aan te gaan. Dat kan leiden tot initiatieven die de positie van Almelo als banenmotor ten goede komen. Het gaat om veel meer dan voetbal. Er is een duidelijke plus", verklaart wethouder Economische Zaken Alex Langius (ChristenUnie).

Het mede huren van een skybox in het Heracles-stadion door de gemeente is opmerkelijk. Een paar jaar geleden moest het college van burgemeester en wethouders de huur van een skybox opzeggen van de gemeenteraad. Uit het oogpunt van bezuiniging. Dat scheelde ongeveer 75.000 euro op jaarbasis.

In 2015, toen Heracles het stadion ingrijpend verbouwde, verruilde de gemeente een skybox voor businessseats. Dat zorgde voor verontwaardiging bij de Almelose club. Maar de vrede is getekend. "Er zijn wat strubbelingen geweest in het verleden, maar dit geeft aan dat er een nieuwe wind waait bij de gemeente Almelo", zegt commercieel directeur Rob Toussaint van Heracles. "Het besef is er dat we elkaar nodig hebben en elkaar versterken."