Gemeente Almelo wil af van trammelant rond de paardenwei en stapt naar de rechter

Nog 60.000 euro en Almelo krijgt een paradijs voor bierlief­heb­bers: ‘Maar we hebben straks ook 200 soorten whisky’

ALMELO - Proosten met een lekker glas bier van brouwerij Zwarte Parochie, in een gloednieuw proeflokaal in de binnenstad van Almelo. Met onder hetzelfde dak een brouwerij én een slijterij. Voor de ondernemers Menno de Braak (44) en Marco Schonewille (39) is het een spannend avontuur. Maar ze gaan er vanuit dat ‘hun droom uitkomt’. Al moet crowdfunding nog een flink startkapitaal in het laatje brengen.

6 december