Gemeente mag met geld strooien ter compensatie van energienota. Maar aan wie?

Hardnekki­ge schimmel maakt Almelose huurwoning ‘onbewoon­baar’; kind ziek van muffe lucht

ALMELO - Een huurwoning van corporatie Sint Joseph in Almelo is onbewoonbaar door vocht en schimmel. Dat blijkt uit het vonnis van de kantonrechter over een ontruimingseis. De corporatie delft daarbij het onderspit. En de huurder, die is het huis aan de rand van het centrum ontvlucht.

6 april