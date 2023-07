Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Almelo vandaag

Verwarde Enschedese valt in slaap met brandende peuk, bovenver­die­ping zwart van de rook

Een witgeschilderd gezicht, de haren in de war en de stereo op standje 10 terwijl er achter haar dikke zwarte wolken uit de slaapkamer komen. In deze bizarre situatie treffen hulpverleners Mascha L. (46) aan bovenaan de trap van haar tussenwoning aan de Hoontebrink in Enschede.