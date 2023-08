Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Almelo vandaag

Twenthe Centrum groeit uit tot medisch hart van Almelo, met vernieuwde apotheek en nog meer huisartsen

In zijn werkkamer ruikt het naar nieuw en op de witte deurposten zit nog geen krasje. Matthijs van de Kraats van apotheek Lamberts Backer heeft de verbouwing achter de rug. De datum voor de open dag/heropening in het Twenthe Centrum staat al op de kalender: 10 november. Die is samen met huisartsenpraktijk De Spinnerij en nieuwkomer Huisartsenpraktijk Katoen.