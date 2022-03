Gesloopte deelscooter in Almelo wordt zo snel mogelijk opgehaald: ‘We waren deze al kwijt’

„Het GPS-signaal stuurde ons de verkeerde kant op”, zegt Go Sharing-woordvoerder Lloyd Drop. „Kennelijk is daar iets mis mee. Dat signaal kwam namelijk van een paar straten verderop.”

Niet dat de technische dienst van het bedrijf niet op zoek is geweest naar scooter 8724. „Dat zijn we zeker, maar we konden de scooter simpelweg niet vinden. Op de plek van het signaal stond niets. Daarom zijn we wel blij dat meneer Schram contact heeft gezocht met jullie. Dat ding daar laten staan is kapitaalvernietiging.”

1 jaar Go Sharing

Deze week is het exact een jaar geleden dat Go Sharing de kenmerkende groene scooters in Almelo introduceerde. Hoe is dat het bedrijf bevallen? „Uitstekend. We zien het gebruik van onze app waarmee mensen een scooter kunnen huren nog steeds toenemen in Almelo”, zegt Drop.

„Tegelijkertijd groeien de afstanden ook die bestuurders afleggen. De scooters worden niet alleen binnen de stadsgrenzen gebruikt, maar gebruikers rijden er ook op naar Hengelo of Enschede.”

Quote We gaan het aanbod in Almelo misschien uitbreiden met elektri­sche deelfiet­sen Lloyd Drop, Go Sharing

Zeldzaam

Zo’n melding over een achtergelaten scooter is een zeldzaamheid, geeft de voorlichter aan. „In Almelo gaan gebruikers over het algemeen netjes met onze voertuigen om.”

De woordvoerder kent de verhalen over misbruik wel. „Dat is een heel klein percentage. Wel nemen we alles zeer serieus. Als er eens via de gemeente of direct een klacht binnenkomt, dan zoeken we dat tot op de bodem uit. Bij vernieling gaan we ook altijd na wat er mee gebeurd kan zijn.”

Deelfietsen

Omdat de scooters populair zijn, wil Go Sharing de activiteiten in Almelo misschien uitbreiden. „We doen nu een behoefteonderzoek onder onze gebruikers naar deelfietsen. Dat is mogelijk de volgende stap.