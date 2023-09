Gespot: Winston reikt prijs uit in Almelo voor de Postcode Loterij

Rechter geeft Almeloër met 400 planten in slaapkamer voordeel van twijfel

Meer dan 400 wietplanten vond de politie in het huis van Abdullah K. uit Almelo. Toch legt de rechtbank de 46-jarige man een lagere straf op. Volgens de Almeloër was hij in die periode namelijk in Syrië. De rechters in Almelo geven hem het voordeel van de twijfel.