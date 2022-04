Gewonde bij vechtpartij in Almelo, politie doet onderzoek in twee woningen

Lagere straf voor moordpogin­gen in Almelo; brandstich­ters krijgen in hoger beroep 12 en 6 jaar

Maurits R. (28) en Dano van V. (22) zijn in hoger beroep veroordeeld voor twee brandaanslagen in Almelo tot celstraffen van 12 en 6 jaar. Beide mannen zijn schuldig aan pogingen tot moord. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt een lagere straf op dan de rechtbank in Almelo vanwege het tijdsverloop en de invoering van een nieuwe wet.

12:41