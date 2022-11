Giftig chroom-6 geloosd in Almelo, technicus op staande voet ontslagen

Sinter­klaas en pieten verrichten aanhouding in Almelo: winkeldief na achtervol­ging tot overgave gedwongen

ALMELO - De Woonboulevard Almelo leek zondagmiddag op een filmset van een spectaculair en spannend sinterklaasverhaal. Maar het was bittere ernst. Sint en zijn pieten onderbraken een fotosessie met kinderen om een vluchtende winkeldief in de kraag te vatten en over te dragen aan de politie. De kleuters vonden het prachtig. Ze dachten dat het tafereel bij de show hoorde.

21 november