Goedkoper uit eten: bij deze restaurants in Almelo bestel je een daghap

indebuurtEen hapje eten buiten de deur is niet altijd goedkoop. Wel zin in om een restaurant te bezoeken, maar niet in een duur prijskaartje? Bij deze restaurants in Almelo bestel je een daghap voor een klein prijsje.

Taveerne Het Wetshuys

Een daghap eten bij Taveerne Het Wetshuys? Elke woensdag verschijnt er een nieuwe daghap op de kaart. Het is een weekschotel, dus je kunt dit gerecht een week lang bestellen. De ene keer is het heekfilet met honingmosterdsaus en friet, de andere keer een lekkere burger. Ze hebben ook elke week een andere pastaschotel in de actie. Voor een daghap bij Het Wetshuys betaal je 11,95 euro.

Willem de Vierde

“Erg lekker, de daghap is goedkoop en altijd goed!” schrijft iemand over Willem de Vierde op Google. Elke dinsdag komen ze met een ander ‘koningsmaal’, zoals ze hun daghap zelf graag noemen. Voor 12,50 euro ga je met de buik vol weer naar huis.

Feijn

Een schnitzel met gebakken aardappeltjes en komkommersalade… Hmmm! Dat is een voorbeeld van de daghappen die Feijn op de donderdag aanbiedt. Je vindt Feijn in de hal van Bibliotheek Almelo. Je betaalt 9,50 euro en elke week bedenken ze weer wat nieuws. Graag wel even vooraf reserveren.

Theaterhotel

Ga je een voorstelling bezoeken in het Theaterhotel in Almelo? Dan kun je vooraf een daghap eten in brasserie Le Chapeau of in Johnny’s bar. Je kunt kiezen uit een vlees-, vis- of vegetarisch gerecht voor een vaste, lage prijs. De daghap is vanaf 17.00 uur beschikbaar bij elke voorstelling van zondag tot en met donderdag. Dus niet op vrijdag en zaterdag. De daghap bij het Theaterhotel kost 18,50 euro.

Daghap Almelo

Hoort er volgens jou nog een restaurant in Almelo met een daghap in dit lijstje thuis, maar hebben we die gemist? Laat ons dat dan weten via almelo@indebuurt.nl. We voegen deze zaak dan alsnog toe.