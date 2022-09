Golftoernooi Almelo Open trekt 90 deelnemers: ‘Dit is allang geen elitaire sport meer’

In de kantine van Golfclub Almelo kwamen de deelnemers rond het middaguur bijeen. „De wedstrijden zouden vanochtend om 9 uur eigenlijk al van start gaan”‚ vertelt organisator Collin Middelton. „Het aantal deelnemers was echter lager dan verwacht. Daardoor pasten we de planning aan en beginnen we vanmiddag.”

Naar de reden van de tanende animo voor de jaarlijkse Almelo Open kan Middelton slechts gissen. „Tegenwoordig zijn er steeds meer golftoernooien en andere evenement waaruit mensen kunnen kiezen”‚ zegt hij. „Dat kan ’t zijn.”

De veertienjarige Joost van der Arend is deze zaterdag veruit de jongste deelnemer. De Almeloër is lid van de Twentsche Golfclub in Delden en kreeg de golfsport met de paplepel ingegoten. „Veel familie speelt golf”‚ vertelt hij. „Vandaag ben ik hier met mijn opa. Mijn streven is uiteraard om hem te verslaan. Maar opa is een goede golfer‚ dat wordt nog een uitdaging.”

Tegenstanders van zijn eigen generatie treft Joost minder vaak. „Van mijn klas‚ derde klas gymnasium van Erasmus Almelo‚ ben ik de enige die golft. Geen idee waarom deze sport niet zo populair is onder jongeren.”

Of dat wellicht te maken heeft met het elitaire karakter? „Elitair is golf allang niet meer”‚ zegt deelnemer Harry Vrielink (71). „Deze club is ’t ook nooit geweest. We begonnen in 2002 vanuit voetbalvereniging PH Almelo. De wens voor een golfclub gaven we er aan tijdens een vergadering. Dit gaf reacties zoals: ‘hoe kleiner de bal‚ hoe groter de kwal’. Nu‚ twintig jaar later komen veel voetballers bij ons golfen. Tot voor kort waren we ook nog onderdeel van voetbalvereniging PH. Sinds 1 september zijn we zelfstandig en heten we Golfclub Almelo.”

Een van de deelnemers was Charles van der Wal. Hij moest even wennen aan de baan. „Door droogte is de baan hoger”‚ stelt hij kort na aanvang op hole 9 vast. „Toch haalde ik deze in vier slagen. Net als de beste van de club. Ik ben dus al best tevreden.”

Tijdens het Almelo Open kampioenschap speelde iedereen tegen elkaar. Door de zogenaamde handicap-regeling wordt iedereen op z’n eigen niveau beoordeeld.