Goudsmid Dorien (23) tackelt het stigma over tandsieraden: ‘Met een grill kun je juist je eigen identiteit vormgeven’

Ze leerde het vak van een goudsmid in Enschede, tegen wie ze toevallig aanliep doordat ze op zoek was naar een nieuwe ring. „We raakten aan de praat en het klikte. Ik was in die tijd zoekende naar wat ik met mijn leven wilde: school was niks geworden.” Na een goed gesprek en het delen van haar creatieve uitingen, bood de Enschedese goudsmid Dorien een werkplek aan. „Ik vond het vak interessant en had niets te verliezen.”