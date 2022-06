Groots onthaal voor kletsnatte Roparunners in Almelo: ‘Het was één groot feest’

De timing voor de aankomst in Almelo was klimatologisch niet perfect. Het regende op het moment dat veel lopers de Almelose stadsgrenzen passeerden. Het mocht de pret bij de toeschouwers niet drukken en ook de lopers hadden er nauwelijks hinder van.

Team 260 uitbundig verwelkomd

De handen gingen vooral massaal op elkaar voor Team 260: de Almeloopers, die voor de dertiende keer meedoen aan de Roparun. Tegen half zes kwam Team Almelo via de Gravenallee de thuisstad binnen. De Gravenallee was ter gelegenheid van de Roparun omgedoopt tot Laan van Bezinning. Deelnemers konden met krijt de namen van zieke of overleden geliefden op het wegdek schrijven

„Het was een mooi feest, alleen jammer dat de regen roet in het eten heeft gegooid”, aldus teamcaptain Philip Derth. „Dat was jammer. Maar daar doe je niks aan.” Volgens Derth is het Roparunfeest in Almelo goed verlopen en regende het complimenten vanuit de koers. Er waren doorkomstfeesten op het Markplein en Amaliaplein. De Roparunners passeerden ook onder meer het Aahoes, TMZ Hospice bij Het Meulenbelt, Ootmarsumsestraat en het stadion van Heracles.

De Gravenallee als Laan van Bezinning. Deelnemers aan de Roparun, waarmee geld wordt ingezameld voor zorg aan kankerpatiënten, mochten hier namen van zieke of overleden dierbaren op het wegdek schrijven.

Teller dat 30.000 gepasseerd

Ook in Hotel Almelo, de bivakplaats aan De Grenzen waar veel teams hun kampement hadden opgeslagen, was de sfeer optimaal. Het ingezamelde bedrag wordt vrijdag bekendgemaakt. Maar Derth verklapt dat de 30.000 euro al ruim is gepasseerd.

De start van de 31e Roparun was zaterdag op Vliegveld Twente. Het is voor het eerst dat de langste estafetteloop van Europa van start is gegaan in Enschede. De eerste jaren liepen de deelnemers van Rotterdam naar Parijs, waar de naam Roparun aan is ontleend. In 2004 is dat omgedraaid en werd Parijs het beginpunt. Ook Hamburg en Bremen zijn later als startlocaties toegevoegd.

Een Roparunner passeert het Tolhuisje op de Gravenallee.

Maandag finish in Rotterdam

De laatste volledige Roparun was drie jaar geleden. Door corona moesten de laatste twee edities worden afgeblazen of ingekort. Dit jaar is er voor gekozen om, net als de aangepaste versie van 2021, binnen Nederland te blijven. De afstand blijft 500 kilometer af. De finish is op tweede pinksterdag in Rotterdam.

Blijven lopen of fietsen

De Roparun gaat dag en nacht door. De teams mogen zelf bepalen hoe ze de afstand verdelen. Minimaal één deelnemer moet blijven lopen of fietsen. De zuidelijke route gaat onder andere via Haaksbergen en Boekelo. De noordelijke koers gaat onder meer door Losser, Denekamp, Kloosterhaar en Almelo.