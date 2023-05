Hans Barkel uit Bornerbroek schrijft zijn muzikale ‘masterpiece’: een ode aan de vrijheid in 18 delen

Zijn contrabas staat naast de piano in de kamer. Voor Hans Barkel, geboren en getogen in Bornerbroek, is het een tastbare herinnering aan zijn vader Gerard. „Hij heeft er zijn hele leven op gespeeld. Door zijn ervaringen in de oorlog en later Nederlands-Indië was hij voor het leven getekend. Muziek was een belangrijke uitlaatklep. Hij had eigenlijk naar het conservatorium gewild, maar dat is er nooit van gekomen. Als ik nadenk over vrijheid zoals ik de afgelopen jaren heb gehad, dan denk ik altijd ook aan hem.”