Hans Morsink nieuwe voorzitter van Raad van Toezicht Heracles Almelo

Met Morsink treedt er een voorzitter aan die al voor langere tijd nauw betrokken is bij de club. De algemeen directeur van het 128-jarige familiebedrijf Witzand Bouwmaterialen is al vele jaren sponsor van de club en kwam recentelijk met het initiatief om de busreizen voor supporters naar uitwedstrijden dit seizoen goedkoper te maken door een deel van de kosten te betalen.

„Als klein ventje ging ik altijd aan de hand van mijn vader mee naar het stadion aan de Bornsestraat. De wedstrijd die mij het meest bij is gebleven, is de bekerwedstrijd tegen Ajax in 1974 die we met 4-2 wonnen in de stromende regen. Het is mooi dat ik nu op deze manier mijn steentje mag bijdragen aan de ontwikkeling van Heracles Almelo.”