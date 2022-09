Hartverwarmend: kermisexploitanten in Almelo geven gratis kaartje aan kinderen uit arme gezinnen

Snel nieuwe bewoner in drugspand Vroomshoop: Twenterand wil huurhuizen spoediger vrijgeven

VRIEZENVEEN/VROOMSHOOP - Bij de woning in Vroomshoop, die vorige week werd gesloten door burgemeester Hans Broekhuizen vanwege de handel in harddrugs, heeft de politie 80 milliliter GHB, 15 gram MMC en wiet aangetroffen. In de strijd tegen ondermijning greep Broekhuizen gelijk in. Toch is de kans groot dat er binnenkort alweer een nieuwe bewoner in het huis komt.

5 september