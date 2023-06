Heldere tot licht bewolkte dag in Almelo

Opeens breekt er een enorme tak af en valt. En dat was niet de eerste keer: ‘Ik vind het onveilig, want in de straat is het vaak druk door schoolkin­de­ren’

Een enorm gekraak en vervolgens een doffe knal. Een flinke tak valt in het weekeinde op een geparkeerde bedrijfsbus in de Marcus Samuelstraat in Enter. Er vallen geen gewonden gelukkig. Maar hoe kon die tak plots afbreken en vallen? Door de droogte? Bewoners vrezen meer vallende takken. „Volgens de gemeente is de boom gezond en dus blijft-ie staan.”