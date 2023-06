Heldere tot licht bewolkte dag in Almelo

Muur valt om in tuin van Almelose woning: bewoner komt om het leven

Aan de Rengelinkstraat in Almelo is zaterdag aan het begin van de avond een man om het leven gekomen. In een tuin viel door nog onbekende oorzaak een muur om. Deze is op de bewoner terechtgekomen. Bij het huis zijn door de brandweer afzetschermen geplaatst.