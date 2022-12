Helligen Hendrik verandert tijdelijk in Heiligen Hendrik: Scrooge in Stokkum

Aanpak van online relschop­pers in Almelo leidt tot Kamervra­gen: ‘Mag dit wel volgens Grondwet?’

ALMELO/DEN HAAG - Dat Almelo opruiende taal en gewelddadige berichten op internet voortaan kan bestraffen met een dwangsom of een gebiedsverbod, heeft nu ook Den Haag bereikt. De D66-Kamerleden Joost Sneller en Hind Dekker-Abdulaziz stellen Kamervragen over de aanpassing in de Almelose APV. Het duo wil vooral weten of de aanpak wettelijk wel mag.

