Heracles-aanvoerder Justin Hoogma heeft de degradatie verwerkt en wil niet blijven hangen in negativiteit

Bewoners in de Almelose Ambtstraat zijn de wanhoop nabij door asociale buren: ‘Wat hier gebeurt, is niet meer normaal’

ALMELO - Bijna de helft van de huizen in de Ambtstraat is opgekocht door huisjesmelkers. In sommige wonen wel twintig mensen, vrijwel allemaal uit Oost-Europa. En velen daarvan hebben, volgens de buren, weinig goeds in zin. „Ik durfde op een bepaald moment mijn eigen gangetje niet meer in. Bang dat ik de volgende dooie zou worden in Almelo.” Het onthutsende relaas van enkele bewoners, die hun geliefde straat zien veranderen in een probleemplek.

2 juli