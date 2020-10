Heracles Almelo brengt mondkapjes naar jonge fan op kinderafdeling ZGT

Man raakt met scootmo­biel te water in Almelo, visser helpt hem op het droge

22 oktober ALMELO - Een man in een scootmobiel is donderdagavond aan de Haven Noordzijde in Almelo in het water terecht gekomen. De man is door nog onbekende oorzaak achteruit gereden en in het water tegenover de pannenkoekenboot gereden. Een visser heeft de man op het droge geholpen.