Heracles Almelo krijgt er tak van sport bij en wil ook in het zaalvoetbal naar de eredivisie

ALMELO - Heracles krijgt er 225 spelers bij. Zaalvoetbalclub Almelo FC wordt Heracles Almelo Futsal. Het moet bijdragen in de eredivisie-ambities van de zaalvoetbalclub, die ineens een regionale uitstraling krijgt. „Dit is een enorme bekroning op ons werk.”

Alle 23 teams van de zaalvoetbalvereniging gaan in het shirt van Heracles spelen. Ze zijn er apetrots op. Het gros van de 225 leden zit namelijk wekelijks op de tribune in Erve Asito en spelen in het shirt van je favoriete voetbalclub is uiteraard een jongensdroom die uitkomt. Maar het is niet de enige reden van de samenwerking.

De zaalvoetbalclub wil zich sociaal maatschappelijk meer inzetten én wil opklimmen naar de eredivisie. Mede door de samenwerking met Heracles, die een aanzuigende werking zal hebben, denkt de club dat te bewerkstelligen.

Almelo FC kwam bij Heracles met verzoek

Het initiatief daartoe kwam van Almelo FC. De zaalvoetbalclub benaderde de profclub met het verzoek om samen te werken. „Ze kwamen bij ons met de vraag of ze onder onze vlag kunnen spelen. Het is voetbalgerelateerd, dus dat kan. Die jongens zijn hartstikke enthousiast, willen graag op hoogste niveau spelen. Er zit een goed bestuur met een duidelijke visie en ambitie. Dat willen we graag ondersteunen. Die ambitie sluit goed aan op de onze. Ook maatschappelijk zijn ze goed bezig. Daarbij zijn veel leden supporters van ons”

Heracles gaat financieel niet investeren

Heracles ziet in het zaalvoetbal een serieuze aanvulling op het eerste elftal, de voetbalacademie en Heracles eSports. Bovendien levert het extra zichtbaarheid op. Maar de Almelose club gaat niet financieel investeren. Ook de tenues moet de zaalvoetbalvereniging zelf bekostigen. „We gaan niet vol investeren op dat gebied. In de toekomst zullen we daar naar moeten kijken. Maar ze kunnen nu netjes hun eigen broek ophouden om de ambities waar te maken.” Wel gelooft Heracles in een succesvolle toekomst in het zaalvoetbal. „Daar zien we zeker toekomst in.”

Bekroning op werk zaalvoetbalclub

De zaalvoetbalvereniging blijft zelfstandig en houdt een eigen bestuur. De euforie over de samenwerking is groot. „Het voelt als een enorme bekroning op ons werk”, zegt voorzitter Marco Mahangoe. „Negen jaar geleden is Almelo FC begonnen in de eerste klasse, nu spelen we in de topklasse. De Eredivisie is ons doe. Onze bredere sportieve ambitie is om zaalvoetbal in Almelo naar een hoger niveau te brengen.”

Samenwerking ‘logische stap’

Met behulp van vrijwilligers, sponsoren en Heracles, hoopt de zaalvoetbalclub dat te realiseren. „De lijnen zijn kort, bijna al onze leden zijn supporter van Heracles Almelo en onze thuiswedstrijden spelen we in de IISPA, gelegen aan hetzelfde plein als Erve Asito. Het voelt als een logische stap om samen verder te gaan.”

KNVB: Heracles Almelo Futsal krijgt regionale uitstraling

De KNVB juicht de samenwerking toe. „Vanuit de KNVB zien we deze ontwikkeling positief tegemoet”, zegt Maarten Vruggink, verenigingsadviseur bij de voetbalbond. „Sinds de oprichting heeft Almelo FC organisatorisch en sportief een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Ik zie de samenwerking met Heracles Almelo als een volgende stap in dat proces. Ik verwacht dat Heracles Almelo Futsal hiermee een regionale uitstraling krijgt en dat het gaat bijdragen aan de ambities van de vereniging en aan de ontwikkeling van het zaalvoetbal in de regio.”

Zaalvoetbalclub Almelo FC gaat spelen onder de vlag van Heracles en gaat voortaan door het leven als Heracles Almelo Futsal.