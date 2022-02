Heracles Almelo laat tribune verstevigen: in extreme gevallen niet veilig

ALMELO - Heracles Almelo laat komende zomer de onderste delen van de tribune in het stadion verstevigen. De club liet onderzoek doen naar de veiligheid van de constructie na het instorten van een tribune in het Goffertstadion in Nijmegen. Daaruit blijkt dat de tribune-elementen uit de onderste ring, inclusief de staantribune, in orde zijn, maar in de meest extreme gevallen niet meer aan de hedendaagse normen voldoen.

Totdat de verstevigingen zijn gedaan, gelden er maatregelen voor supporters. Zo moet iedereen op zijn of haar stoel blijven zitten tijdens de wedstrijd. Dat geldt ook voor de supporters in Vak Q, wat normaal gesproken een staantribune is. Vanwege de coronamaatregelen waren er al stoelen in het vak geplaatst en die blijven er dus tot de werkzaamheden klaar zijn.

De club gaf op eigen initiatief opdracht voor een onderzoek naar de constructieve veiligheid van stadion Erve Asito nadat in oktober 2021 een deel van een tribune in het Goffertstadion van NEC instortte. Een deel van het Heraclesstadion dat in 1998 gebouwd is, komt overeen met de bouw van het Goffertstadion

‘Veiligheid hoogste prioriteit’

De afgelopen maanden heeft ingenieursbureau Royal HaskoningDHV het stadion grondig onderzocht. Uit de eerste resultaten blijkt dat de tribune van Erve Asito in orde is, maar dat het in de meest extreme gevallen niet meer aan de normen voldoet.

„De veiligheid van onze supporters heeft de hoogste prioriteit”, stelt algemeen directeur Rob Toussaint. „Wij willen de tribunes gebruiken om samen te kunnen springen, juichen en feest te vieren. Dat betekent dat extra versterkingen aan de onderzijde gewenst zijn.” De hoofdtribune valt hier niet onder.

Niet te veel bewegen

Er loopt nog nader technisch onderzoek naar het zo spoedig mogelijk aanbrengen van versterkingen in het stadion. De club verwacht dat die tijdens de zomerstop kunnen worden aangebracht. Tot die tijd gelden er extra maatregelen om te voorkomen dat veel supporters tegelijk op dezelfde plek in zowel de vakken als op de omloop gaan bewegen.

De zit- en staanplaatsen op de onderste ring voldoen aan de veiligheidsnormen indien deze worden gebruikt als zittribune, aldus de onderzoekers van Royal HaskoningDHV. Die conclusie wordt onderschreven door de gemeente Almelo en is overgenomen door Heracles Almelo.

Extra instructies

Heracles Almelo gaat extra instructies meegeven aan supporters, stewards en stadionbeveiligers. Rob Toussaint benadrukt: „We vragen ieders begrip voor deze situatie. Door ons samen aan de maatregelen te houden kunnen we het stadion verantwoord blijven gebruiken.” De zitplaatsen in Vak Q worden in ieder geval tot en met de zomer aangehouden.

Volledig scherm Vanwege de coronaregels zijn er al stoelen in Vak Q geplaatst. Die blijven er zeker tot aan de zomer. © NESimages/Michael Bulder