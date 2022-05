Heracles Almelo-trainer Wormuth rekent in ‘finale’ tegen Sparta op thuisvoordeel

ALMELO - Met nog één speelronde te gaan in de reguliere competitie van de eredivisie zijn onderin alle kaarten nog niet geschud. Zo is Heracles Almelo nog steeds niet zeker van lijfsbehoud, maar maakt trainer Frank Wormuth zich niet al te veel zorgen in de aanloop richting de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Wormuth rekent op het thuisvoordeel van Heracles in het eigen stadion en op de vertrouwde kunstgrasmat. „Sparta speelt ook op kunstgras, maar dit is ons veld. Het stadion is onze woonkamer, waarin wij dit seizoen de meeste punten hebben gepakt. Van de 34 punten hebben we er 26 thuis behaald. Dat geeft ons veel vertrouwen voor de wedstrijd van zondag”, sprak de Duitse oefenmeester vrijdag.

Tegenstander in vorm

Met Sparta Rotterdam treft Heracles een tegenstander die in de winning mood is. Van de laatste vijf wedstrijden heeft de ploeg tien punten behaald. Afgelopen woensdag werd de degradatiekraker tegen PEC Zwolle gewonnen (2-0), zondag werd uit met 2-1 van Groningen gewonnen.

Daartegenover staan de twee nederlagen van Heracles: woensdag ging de ploeg in Waalwijk met 2-0 onderuit, het weekeinde ervoor was Willem II in Tilburg ook met 2-0 te sterk. „De twee nederlagen waren beide uit, thuis spelen wij heel anders”, aldus Wormuth, die nog steeds niet kan beschikken over de geblesseerde doelman Janis Blaswich en middenvelder Orestis Kiomourtzoglou.

Eén punt voldoende

Heracles Almelo heeft aan één punt voldoende om volgend seizoen opnieuw van de partij te zijn in de eredivisie. Zelfs een nederlaag hoeft niet tot problemen te leiden. Wint NEC in Nijmegen van Fortuna Sittard, dan eindigt Heracles als vijftiende. Maar wint Fortuna het slotduel tegen NEC, dat knokt voor de achtste plaats die recht geeft op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal, dan is Heracles bij een nederlaag tegen Sparta veroordeeld tot de nacompetitie.

Quagliata inzetbaar

Zondag ontbreekt Sven Sonnenberg vanwege een schorsing, die van Anas Ouahim is voorbij. Linksback Giacomo Quagliata ondervindt nog last van zijn schouder, waarop hij afgelopen in Waalwijk enkele malen hard is gevallen. De Italiaan is echter wel inzetbaar.

Heracles Almelo - Sparta Rotterdam. Zondag, 14.30 uur Erve Asito. Scheidsrechter: Makkelie