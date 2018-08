Heracles Almelo wijkt uit naar natuurgras DOS'37

ALMELO/VRIEZENVEEN - Heracles heeft vrijdag 10 augustus de laatste training, in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Ajax, afgewerkt bij DOS'37 in Vriezenveen. Reden: de Almelose club mocht van de gemeente geen natuurgrasvelden in eigen stad bespelen.

In het eigen Polman Stadion ligt een kunstgrasveld. Trainer Frank Wormuth wilde, in aanloop naar de wedstrijd in Amsterdam, graag nog een keer op natuurgras spelen, maar moest daarvoor uitwijken naar Vriezenveen.

Geen toestemming

,,Normaal kunnen we gebruik maken van natuurgrasvelden in Almelo, zoals bij La Première. Maar de gemeente gaf ons geen toestemming'', aldus teammanager Edwin van Lenthe. ,,Hier had de gemeente er geen moeite mee."

Het probleem waarmee de club kampt beperkt zich niet tot Heracles. Ook andere clubs krijgen er mee te maken. Het probleem is een gevolg van de wekenlange droogte.

Speelverbod