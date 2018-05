Heracles blij met trouwe fans; meer dan 5000 seizoenkaarten verlengd

Me­ga-wespennest in Rijssen: 'Mis­schien wel iets voor Guiness Book of Records'

13:57 RIJSSEN - Ruud Schoemaker (29) uit Rijssen schrok enorm toen hij vrijdag de plafondplaten van de logeerkamer verwijderde. Hij wist natuurlijk wel dat zich daar ergens een wespennest moest bevinden, maar had nooit kunnen bevroeden dat dit nest zo enorm groot was. „Meer dan een meter in doorsnede”, gebaart Schoemaker nog steeds onder de indruk.