Heracles en FC Twente helpen gevangenen Karelskamp bij vrijlating; ‘Kans dat ze opnieuw in fout gaan kleiner’

Lawaaima­ken­de Almeloër (57) bedreigt agenten met de dood, ook drie anderen aangehou­den

30 augustus ALMELO – Een 57-jarige Almeloër is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt. Nadat hij een bekeuring kreeg vanwege geluidsoverlast, ging de man tekeer tegen de agenten die hem de boete uitdeelden. Daarbij bedreigde hij de dienders met de dood. Ook drie andere personen werden aangehouden in verband met het beledigen van agenten.