Heracles en FC Twente oefenen bij DOS ’37

Egbert ten Cate uit Almelo was jarenlang kamerheer van de koning

15 juli ALMELO - ‘Memoires van een kamerheer’. Nee, dat boek zal er niet komen. In ieder geval niet van zijn hand. Ook al heeft hij die functie 22 jaar lang vervuld. Daar is Egbert ten Cate de man niet naar. „Het is niet de belangrijkste functie in Overijssel.”