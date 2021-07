Heracles en uitwedstrijden? Aan het shirt kan het dit seizoen niet liggen

Update + video Vlammen slaan uit woning bij brand in Almelose woonwijk

20 juli ALMELO - In een vrijstaande woning aan de Boomshoeksdwarsweg in Almelo is maandagavond rond 23.00 uur brand uitgebroken. De vlammen sloegen uit de woning, de brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig.