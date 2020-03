Heracles gaat gevangenen Karelskamp trainen en aan een baan helpen

Eens een Tukker... Daphne Bunskoek uit Almelo wil niet langer de nieuwe Eva Jinek worden: ‘Nieuwsgie­rig­heid is mijn drijfveer’

7 maart Daphne Bunskoek (46) woont met haar vriend Wessel van Diepen in hartje Amsterdam. Vanuit Almelo brak ze door op de nationale tv, waarop ze nu elke middag te zien is bij RTL4. Maar het Twents is ze niet vergeten, zo liet ze zien met haar rol in de film De Beentjes van Sint-Hildegard. „Mijn accent is er op de theaterschool wel uit geramd.”