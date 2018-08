Heracles: gloednieuwe app, beter geluid en meer beleving

UIT DE TIJD Iedere dag even praten met Pia op begraaf­plaats ’t Groenedael in Almelo

16 augustus ALMELO - Zomerserie over begraafplaatsen in Almelo en omgeving. Wat is de oorsprong, wat is er speciaal aan deze plek en welke verhalen gaan schuil achter de graven? Wie komen er? En waarom?